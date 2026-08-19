Un tappeto di fiori da record mondiale sulle Mura di Lucca

Lucca si prepara a vivere una giornata davvero unica. Sabato 22 agosto le Mura urbane saranno protagoniste del “Festival Arti Effimere Guinness Edition Lucca 2026”, la grande manifestazione che tenterà di entrare nel Guinness World of Records attraverso la realizzazione di un tappeto monumentale lungo oltre quattro chilometri, dedicato alla storia, all'arte, alle tradizioni e alle eccellenze di Lucca e della sua provincia.

La manifestazione, curata dall’Associazione Tappeti di Segatura di Camaiore e promossa dal Comune di Lucca, è stata ideata per celebrare la candidatura italiana all’Unesco del progetto “Tappeti floreali di arte effimera” e coinvolgerà artisti e maestri provenienti da diverse realtà italiane e internazionali.

Le composizioni inizieranno a prendere forma fin dalla mattina direttamente sulle Mura, trasformando progressivamente l’intero anello in un grande laboratorio artistico a cielo aperto. Cittadini e visitatori potranno assistere liberamente alla lavorazione e osservare da vicino la nascita delle opere, realizzate attraverso tecniche e materiali differenti: fiori e petali, sale, sabbia, segatura e trucioli di legno, ma anche coriandoli, elementi vegetali, frutta e verdura.

Il momento clou è previsto alle ore 19, quando avverrà la misurazione ufficiale alla presenza del notaio per certificare la lunghezza complessiva del tappeto e verificare il possibile superamento del record mondiale. Il primato da battere per il tappeto di fiori più lungo del mondo appartiene alla città messicana di Huamantla, dove il 14 agosto 2022 fu realizzata un’infiorata lunga 3.939,53 metri.

L’accesso alle Mura sarà libero per cittadini e visitatori, che potranno così seguire le diverse fasi della realizzazione e assistere a uno spettacolo destinato a cambiare volto, per un giorno, al monumento simbolo della città.

Saranno 15 i grandi temi rappresentati lungo il percorso, in un vero e proprio viaggio attraverso l'intera provincia di Lucca. Le opere saranno dedicate al Lucca Summer Festival, al Ponte del Diavolo, alla Santa Croce e al Volto Santo, al Parco della Pace di Sant’Anna di Stazzema, al Rally del Ciocco, alle Alpi Apuane e alla tradizione del marmo di Pietrasanta, alla Rocca Ariostesca di Castelnuovo Garfagnana, alla Massaciuccoli Romana, a Giacomo Puccini, a Enolia, al Carnevale di Viareggio, alla Tirreno-Adriatico, alle Antiche Camelie della Lucchesia, alla Grotta del Vento e a Lucca Comics & Games.

A realizzarle saranno le diverse delegazioni distribuite lungo l'intero anello delle Mura, da Genzano a Montefiore dell’Aso, Torricella Sicura, Acireale, Pachino, Portopalo di Capo Passero, Taurianova, Massarosa, Noto, Cerda, Gerano e Guspini, oltre ai gruppi di Camaiore. Una grande opera collettiva che unirà tecniche e tradizioni differenti in un unico percorso. Tra le realizzazioni previste anche l’omaggio al sessantesimo anniversario di Lucca Comics & Games, con la riproduzione in segatura del manifesto ufficiale 2026, insieme a un'opera dedicata alla Grotta del Vento.

La sfida al Guinness coinvolgerà complessivamente 13 città di tre continenti, circa 100 partecipanti e uno staff organizzativo di oltre 250 persone, con il supporto mediatico della “Coordinadora Internacional de Entidades de Alfombristas de Arte Efimero”.

Una giornata che unirà dunque arte effimera, spettacolo, promozione del territorio e partecipazione, utilizzando i quattro chilometri delle Mura come una straordinaria tela a cielo aperto e mettendo insieme, in un'unica grande opera, alcuni dei simboli più riconoscibili di Lucca e dell'intera provincia.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa