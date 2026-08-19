Vinci e Amboise, il Museo Leonardiano protagonista al Clos Lucé

Ad Amboise, nel maniero di Clos Lucé, è in corso “Leonardo da Vinci: Maestro dell’Acqua” (“Léonard de Vinci: Maître de l’eau”). La mostra mette in risalto i numerosi progetti di ingegneria civile e idraulica ideati dal Genio.

Anche il Museo Leonardiano di Vinci è in qualche modo protagonista della mostra, poiché ha concesso in prestito due modelli lignei e due contenuti audiovisivi. Si tratta del Ponte-canale con conche e del Battello con sistema propulsivo di ruote a pale, nonché dei due video, uno su Leonardo e il canale di Firenze (realizzato nel 2019) e l’altro su La navigazione dell’Arno tra Medioevo e Rinascimento: il "Badalone" di Filippo Brunelleschi tra fantasia e realtà (realizzato nel 2010). Nell’esposizione è presente anche un totem touchscreen dal quale si può consultare un portale con mappe e disegni cartografici leonardeschi. Il portale è stato realizzato da Alexander Neuwahl e Andrea Cantile in collaborazione con il Museo Leonardiano.

La mostra dura fino al 13 settembre.

"Il rapporto tra Vinci e Amboise è vivo e continua a rafforzarsi, anche attraverso la collaborazione tra le nostre istituzioni culturali - spiega Daniele Vanni, sindaco di Vinci. La presenza di modelli e contenuti del Museo Leonardiano al Clos Lucé è un’ulteriore testimonianza di questo legame, nato nel segno di Leonardo e cresciuto nel tempo attraverso relazioni e progetti condivisi. Il 2026 ha rappresentato un anno importante per il nostro gemellaggio, con gli scambi delle delegazioni e diverse occasioni di incontro e conoscenza reciproca. Abbiamo potuto condividere i nostri luoghi della cultura, le nostre tradizioni e le iniziative che animano le nostre comunità. Guardiamo ora al 2028, quando celebreremo i 50 anni del gemellaggio, con l’obiettivo di costruire un programma ricco di scambi, iniziative culturali e momenti di partecipazione. Sarà un anniversario importante, che vogliamo vivere nel segno di Leonardo, ma soprattutto dell’amicizia e della collaborazione tra le nostre città".

Continua quindi il fitto rapporto fra Amboise e Vinci, che congiunge le istituzioni amministrative e culturali in quel gemellaggio che ha ripreso vigore nel 2026, in previsione del 50° anniversario, che ricade nel 2028.

A proposito del 2028, continuano i preparativi propedeutici all’anniversario. Ricordiamo i due scambi, con la delegazione vinciana in Francia nella settimana di Pasqua 2026, e quella francese in Italia alla fine di luglio.

Positivo il bilancio di quest’ultima visita: complice il periodo della Fiera di Vinci, la delegazione di Amboise ha potuto apprezzare l’offerta degli eventi del territorio, con la visita e la partecipazione a S. Amato a Tavola, il Tenzon di palla e il Volo di Cecco Santi, le sedi del Museo Leonardiano.

Il tutto in previsione delle celebrazioni del 50° anniversario, con un programma più ampio e articolato di nuovi scambi fra Italia e Francia, di eventi che coinvolgeranno i Comuni di Vinci e Amboise e di attività culturali e sociali organizzate dalle due municipalità.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Vinci