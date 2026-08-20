82esimo anniversario dell'Eccidio del Padule di Fucecchio: il Comune di Fucecchio ricorda le vittime della strage

A 82 anni di distanza da uno dei più efferati crimini nazifascisti della Seconda guerra mondiale sul suolo italiano, il Comune di Fucecchio in collaborazione con l'associazione Fucecchioèlibera rinnova il ricordo delle 175 vittime dell’Eccidio del Padule, avvenuto il 23 agosto 1944.

Anche quest’anno le celebrazioni si articoleranno tra momenti di raccoglimento, iniziative culturali e la cerimonia istituzionale, per mantenere viva la memoria di quella tragica pagina di storia e trasmetterne il significato alle nuove generazioni. Il programma prevede due giornate di iniziative. Si inizia sabato 22 agosto alle ore 20.30, al Casotto del Sordo, a Massarella, con La Veglia nel Padule: una notte nel cuore del Padule, accompagnata dalle fiabe di Italo Calvino, in un momento pensato per unire cultura, memoria, territorio e storia.

La giornata della commemorazione – domenica 23 agosto - inizierà alle 10, presso la Pieve di Santa Maria a Massarella, con la Santa Messa in memoria delle vittime dell’Eccidio.

Alle 11.15, nella prospiciente piazza Sette Martiri, sarà proposta una performance teatrale ideata e diretta da Firenza Guidi, a cura di Elan Frantoio.

Alle 11.45, al Parco della Rimembranza di Massarella, si terrà infine la cerimonia istituzionale, con la deposizione della corona di alloro in memoria delle vittime.

Questo momento commemorativo sarà introdotto dal corteo che da piazza Sette Martiri raggiungerà il Giardino della Memoria, in via Cerbaie, luogo simbolo del ricordo dell’Eccidio.

"Il Comune di Fucecchio crede fermamente nel valore della memoria storica, processo condiviso, patrimonio dell'intera cittadinanza, e rinnova il proprio impegno con tanta maggiore convinzione nella giornata in cui si commemora l’Eccidio del Padule - affermano la Sindaca Emma Donnini e l'assessore alla memoria Alberto Cafaro - affinché il ricordo delle vittime continui a rappresentare un monito per le generazioni presenti e future e uno stimolo a portare avanti i valori della pace e della mutua comprensione fra popoli e culture in un mondo che sempre più pare preda di paura e pregiudizi".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa