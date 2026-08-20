A Prato l'intervento straordinario di sfalcio del verde lungo le strade

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Parte oggi a Prato un intervento straordinario realizzato da Plures Alia, in accordo col Comune di Prato, per completare il taglio dell’erba dei marciapiedi.

L’intervento, programmato nell’ambito delle attività finalizzate a garantire il decoro e la fruibilità degli spazi pubblici, si rende necessario per completare entro il 31 agosto il secondo ciclo annuale di sfalcio che, in questa estate caratterizzata da temperature particolarmente elevate, ha subito un rallentamento a causa dell’impossibilità di operare nelle ore più calde della giornata per l’attivazione del Protocollo Caldo che tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori.

A partire da oggi, diverse aree della città coinvolte dagli interventi di pulizia, saranno interessate da divieti di sosta temporanei istituiti per l’intera giornata, opportunamente segnalati sul posto. Plures Alia chiede la massima collaborazione dei cittadini per il rispetto della segnaletica e invita a lasciare libere le aree interessate dagli interventi. La presenza di veicoli in sosta, infatti, impedisce agli operatori di accedere alle zone da sottoporre a sfalcio e può rendere impossibile effettuare correttamente il taglio delle infestanti e la pulizia dell’area.

Si informa che venerdì 21 agosto a causa di allerta meteo per precipitazioni intense i tagli previsti saranno posticipati; ciò avverrà anche in caso di eventuali ulteriori eventi metereologici.

 

 

Fonte: Alia - Ufficio stampa

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