Abc Solettificio Manetti al via, lunedì 24 agosto il raduno

Lunedì 24 agosto: è la data segnata in rosso per l’inizio della nuova avventura dell’Abc Solettificio Manetti nel campionato di serie C. Alle ore 19 i gialloblu si raduneranno al PalaBetti agli ordini di coach Alberto Tonfoni per inaugurare la stagione 2026/2027.

Al gruppo dei 12 titolari, di cui entra a far parte anche Duccio Rosi, classe 2009, che tornerà in gialloblu con la formula del doppio utilizzo da Use Empoli, dove parteciperà al campionato Under 19, si affiancherà una folta schiera di giovani: Tommaso Niccolini e Nicolò Gemignani, in doppio utilizzo dal Gialloblu Castelfiorentino con cui disputeranno il campionato di DR2, Valentino Di Carlo, Zaccaria Bertelli, Mario Giovannoni, Giorgio Falorni e Adriano Profeti, provenienti dal settore giovanile e alla loro prima esperienza senior.

Primo impegno ufficiale sarà nel weekend 19/20 settembre con i quarti di finale di Coppa Toscana – Trofeo “A. Piperno”, che vedranno l’Abc affrontare la vincente del match tra Valdisieve e Sancat valido per gli ottavi. La settimana successiva, domenica 27 settembre, esordio in campionato sul parquet del Pino Firenze.

Ecco tutti i convocati:

Playmaker : Riccardo Balducci (1998 da Prato Dragons), Andrea Belli (1999 da Mens Sana Siena), Mario Giovannoni (2011 da settore giovanile), Giorgio Falorni (2011 da settore giovanile)

: Riccardo Balducci (1998 da Prato Dragons), Andrea Belli (1999 da Mens Sana Siena), Mario Giovannoni (2011 da settore giovanile), Giorgio Falorni (2011 da settore giovanile) Guardia : Giovanni Corbinelli (1997 confermato), Cosimo Lazzeri (2000 confermato), Lorenzo Rosi (2006 da Virtus Certaldo), Cosimo Ticciati (2007 confermato), Tommaso Niccolini (2007 doppio utilizzo da Gialloblu Castelfiorentino), Nicolo’ Gemignani (2007 doppio utilizzo da Gialloblu Castelfiorentino), Zaccaria Bertelli (2011 da settore giovanile)

: Giovanni Corbinelli (1997 confermato), Cosimo Lazzeri (2000 confermato), Lorenzo Rosi (2006 da Virtus Certaldo), Cosimo Ticciati (2007 confermato), Tommaso Niccolini (2007 doppio utilizzo da Gialloblu Castelfiorentino), Nicolo’ Gemignani (2007 doppio utilizzo da Gialloblu Castelfiorentino), Zaccaria Bertelli (2011 da settore giovanile) Ala : Lorenzo Carlotti (2003 da Folgore Fucecchio), Jacopo Talluri (2003 confermato), Duccio Rosi (2009 doppio utilizzo da Use Empoli), Valentino Di Carlo (2010 da settore giovanile), Adriano Profeti (2011 da settore giovanile)

: Lorenzo Carlotti (2003 da Folgore Fucecchio), Jacopo Talluri (2003 confermato), Duccio Rosi (2009 doppio utilizzo da Use Empoli), Valentino Di Carlo (2010 da settore giovanile), Adriano Profeti (2011 da settore giovanile) Ala/Centro : Matteo De Leone (1997 da Use Empoli), Pietro Cantini (1999 confermato C), Gianni Mancini (2004 confermato)

: Matteo De Leone (1997 da Use Empoli), Pietro Cantini (1999 confermato C), Gianni Mancini (2004 confermato) Staff tecnico/medico: Alberto Tonfoni (allenatore), Dario Chiarugi (primo assistente), Cosimo Carzoli (secondo assistente), Simone Garbetti (preparatore fisico), Ciro Orabona (fisioterapista), Alessio Di Cosmo (fisioterapista)

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

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