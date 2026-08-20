Allerta arancio, Empoli attiva il COC

Al fine di coordinare tutte le operazioni per far fronte a criticità e esigenze necessarie a garantire un'adeguata assistenza alla popolazione, in relazione all’Avviso di Criticità emesso dal Centro Funzionale della Regione Toscana in data 20 agosto 2026 per allerta Codice ARANCIONE per TEMPORALI FORTI CON RISCHIO IDROGEOLOGICO-IDRAULICO RETICOLO MINORE a decorrere dalle 22 di oggi giovedì 20 agosto 2026 fino alle 18 di domani venerdì 21 agosto 2026, riguardo al territorio comunale di Empoli (Zona di allerta A4), con ordinanza 386 del 20 agosto 2026, è stato attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di protezione civile. Il suddetto C.O.C. si trova a Empoli, in via del Castelluccio, 46 località Terrafino, nei locali del Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile dell'Empolese Valdelsa.

Il Centro Operativo Comunale è sotto la direzione del Responsabile di Protezione civile e comprende tutte le associazioni, gli organismi e le forze dell’ordine che fanno parte della Protezione Civile locale.

Il Centro Operativo Comunale resterà attivo fino al ritorno alla normalità.

Per le comunicazioni urgenti e le segnalazioni delle criticità è attivo h24 il Centro Situazione (CeSi) al n. 335 6685863.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa