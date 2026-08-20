Allerta meteo, annullato concerto Bambole di Pezza a Marina di Pisa

A causa dell’Allerta Meteo Arancione per pioggia e temporali forti diramata dalla Protezione Civile della Regione Toscana, il concerto di "Bambole di Pezza" previsto per stasera, giovedì 20 agosto a Marina di Pisa all'interno della rassegna di Marenia, è stato annullato.
Fonte: Ufficio Stampa
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