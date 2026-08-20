Allerta meteo arancione nell’Empolese Valdelsa: temporali forti tra il 20 e il 21 agosto

È stata emessa un'allerta meteo arancione per tutti i Comuni dell’Empolese Valdelsa a causa del rischio di temporali forti, associato a criticità idrogeologico-idraulica sul reticolo minore.

L'allerta arancione scatterà dalla notte di giovedì 20 agosto e resterà in vigore per tutta la giornata di venerdì 21 agosto. Per la serata di oggi, giovedì 20 agosto, è invece previsto un codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore.

Per venerdì 21 agosto è inoltre previsto un codice giallo per il rischio idraulico sul reticolo principale, valido per l'intera giornata.

La situazione è monitorata dal Centro Funzionale Regionale della Toscana (CFR). Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione all'evoluzione delle condizioni meteorologiche e ad adottare i comportamenti previsti in caso di temporali e possibili criticità sul territorio.