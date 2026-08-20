Allarme amianto per un giocattolo a forma di carota: richiamo anche in Toscana

Cronaca Toscana
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A rischio la sabbia contenuta nel giocattolo, che potrebbe rilasciare tremolite, una forma di amianto, in caso di rottura. L'allerta riguarda anche i Comuni dell'Empolese Valdelsa e del Cuoio

Un simpatico giocattolo a forma di carota, che nasconde un rischio serio per la salute. È notizia di queste ultime ore che il Ministero della Salute, nell'ambito del sistema europeo Safety Gate, ha segnalato un giocattolo per bambini contenente sabbia contaminata da tremolite, una tipologia di amianto. Il gioco è una carota elastica di colore arancione, riempita di sabbia, lunga circa 17 centimetri. Allarme anche nell'Empolese Valdelsa e nei comuni del Cuoio, nonché in tutta la Toscana, dove le amministrazioni stanno informando la cittadinanza sui rischi del prodotto e su come comportarsi in caso di ritrovamento.

Il rischio, si apprende, starebbe nelle sabbie contenute nel giocattolo: una possibile fuoriuscita del materiale di riempimento, in caso di rottura, potrebbe infatti comportare l'esposizione alla tremolite, una tipologia di amianto.

L'allerta interessa anche il territorio toscano, dove viene raccomandata particolare attenzione soprattutto nelle scuole, negli asili e negli spazi frequentati dai bambini, ma anche nelle abitazioni.

Chi dovesse riconoscere il giocattolo è invitato a non utilizzarlo, tenerlo lontano dai bambini e non aprirlo o danneggiarlo. In caso di rottura e fuoriuscita della sabbia, invece, è importante non spazzare né aspirare il materiale e rivolgersi alla ASL territorialmente competente per ricevere indicazioni su come procedere.

Il Ministero della Salute segnala inoltre che il prodotto potrebbe essere stato venduto anche attraverso marketplace online e che non risultano, al momento, indicati i distributori italiani. Per questo motivo, l'invito è a prestare attenzione anche a eventuali acquisti effettuati online.

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