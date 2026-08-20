Beat Festival, provvedimenti per la sosta in Via delle Olimpiadi e aree limitrofe

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(foto gonews.it)

Le modifiche si rendono necessarie per l’allestimento e il disallestimento della kermesse musicale Beat festival e per alcuni lavori

Mancano pochi giorni e sarà “Beat festival” a Empoli, dal 27 agosto al 6 settembre 2026 nel bellissimo parco di Serravalle, pronto a trasformarsi nuovamente nell'epicentro della musica, della cultura e del divertimento con il dodicesimo capitolo della kermesse.

Ecco la prima ordinanza di viabilità temporanea per il Beat festival: dalle 7 di domani mattina (venerdì 21 agosto 2026) alle 24 del 10 settembre 2026, in via delle Olimpiadi, nel tratto dall’intersezione con via Falcone e Borsellino fino all’intersezione con via della Tinaia, sarà disposto il divieto di sosta con rimozione forzata, su ambi i lati, di tutti i veicoli eccetto quelli necessari per la concretizzazione dell’attività di allestimento e disallestimento.

L’altra ordinanza riguarda l’attività di lavori di scavo per posa di infrastrutture di comunicazione elettronica in alcune vie del centro abitato di Empoli: dal giorno 24 agosto 2026 al giorno 24 settembre 2026, saranno disposti il divieto di sosta con rimozione coatta e il senso unico alternato con restringimento della carreggiata in via Luigi Cherubini da angolo via Piovola ad angolo via Tosco Romagnolain via Pratella dal civico n.28 ad angolo via Tosco Romagnola, in via Tosco Romagnola dal civico n.58 ad angolo con via Pratella e nell’intera via Tommaseo Niccolò.

Le disposizioni non saranno applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta e la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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