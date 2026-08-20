Santa Croce sull'Arno, fermati con 41 chili di rame e arnesi da scasso: tre denunciati

I Carabinieri della Stazione di Santa Croce sull'Arno hanno denunciato tre persone per ricettazione e possesso di arnesi da scasso. I fatti risalgono alla mattinata del 19 agosto, quando i militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno perquisito un'auto con a bordo tre persone, trovando quattro lastre di rame per un peso complessivo di circa 41 chili, oltre a un piede di porco, una grossa cesoia per il taglio del ferro e attrezzi da scasso come chiavi alterate e grimaldelli. Le tre persone sono state denunciate in stato di libertà; uno di loro dovrà rispondere anche di guida senza patente reiterata nel biennio.

L'intervento è avvenuto intorno alle 5.30, quando i militari hanno intercettato l'auto nel centro abitato. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, i tre occupanti avrebbero mostrato insofferenza durante il controllo e non sarebbero stati in grado di fornire spiegazioni sulla provenienza del materiale trasportato. La successiva perquisizione del veicolo ha portato al rinvenimento delle quattro lastre in rame, ritenute dagli investigatori provento di un'attività illecita, insieme ad alcuni attrezzi, come un piede di porco e una grossa cesoia per tagliare il ferro.

Il materiale e gli attrezzi sono stati sottoposti a sequestro penale e custoditi presso gli uffici competenti. L'automobile utilizzata è stata invece restituita al legittimo proprietario, risultato estraneo ai fatti contestati..