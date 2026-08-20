'Cinema sotto le stelle' e 'Sagra del Bombolone': modifiche temporanee alla viabilità

L’estate nelle frazioni continua tra proiezioni al chiar di luna, specialità locali, golosità e molto altro.

Per consentire le iniziative in programma nell’ambito del cartellone “Uno Spettacolo d’Estate”, saranno adottati alcuni provvedimenti temporanei di viabilità. Ecco dove e quando.

CINEMA SOTTO LE STELLE - Dalle 18 alle 24 del giorno 21 agosto 2026, via del Ponte, nel parcheggio di fronte al Circolo Arci di Cortenuova, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività e limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.

Serata film d’azione, Thelma di Josh Margolin, con June Squibb, Fred Hechinger, Richard Roundtree, Parker Posey

Dalle 18 alle 24 del giorno 24 agosto 2026, in via De Sanctis, Cascine, nel Tratto compreso fra via Meucci e via del Puntone, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego e chiusura dell’accesso all’intersezione via Meucci 67 con via De Sanctis e all’intersezione via del Puntone con via Bucherelli.

Qui un film d’animazione e per famiglie: Il robot selvaggio, di Chris Sanders.

XIX° SAGRA DEL BOMBOLONE 2026 – Serate imperdibili a Casenuove all’insegna del gusto, tanta musica, convivialità e divertimento assicurato. Dal giorno 21 agosto 2026 al giorno 6 settembre 2026 in tutta via Fratelli Cairoli, ivi compresa la racchetta finale, dalle 14 alle 24, divieto di transito e divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto quelli necessari al montaggio e allo svolgimento della manifestazione; via Maremmana II° tratto, ambo i lati dell’intero tracciato, divieto di fermata; via Valdorme Vecchia, da via Maremmana II° tratto a via Valdorme Nuova lato Martignana, senso unico di marcia per tutti i veicoli e all’intersezione con via Valdorme Nuova lato Martignana, divieto di accesso per tutti i veicoli.

In via Valdorme Nuova, all’intersezione con via Valdorme Vecchia lato Martignana, direzione obbligatoria a diritto per tutti i veicoli.

Le disposizioni non saranno applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente a interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta, inoltre la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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