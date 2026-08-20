Riparte la scuola in Toscana: le date di inizio e fine anno 2026-27

L'estate non è ancora finita, ma per studenti, famiglie e insegnanti è già tempo di guardare al prossimo anno scolastico. In Toscana la prima campanella del 2026-2027 è fissata per martedì 15 settembre, quando bambine, bambini, ragazze e ragazzi torneranno sui banchi dopo la pausa estiva.

La Toscana si colloca così nella seconda parte della graduatoria nazionale dei rientri. Il 15 settembre sarà infatti una giornata di ritorno in classe anche per gli studenti di Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio e Sicilia. I primi a riprendere le lezioni saranno invece gli alunni della Provincia autonoma di Bolzano, il 7 settembre.

Il calendario prevede poi un lungo percorso fino alla fine delle lezioni. In Toscana l'ultima campanella dell'anno scolastico 2026-2027 suonerà infatti giovedì 10 giugno 2027.