Da 'bulla' a volontaria al servizio di anziani e bambini: Elisa Vardoni, dalla riabilitazione alla passerella di Miss Italia

Da protagonista in negativo di un fatto di bullismo a volontaria al servizio di anziani e bambini. E anche protagonista in passerella nelle serate di Miss Toscana con la speranza di arrivare a Miss Italia. È la storia a lieto fine di Elisa Vardoni, 19 anni, nata a Siena da genitori albanesi e della contrada del Nicchio, che ha trovato la forza di pentirsi sinceramente dopo aver picchiato e stalkerizzato alcune coetanee. Ora Elisa ha esaurito il percorso di riabilitazione, non ha più alcuna pendenza con la giustizia, frequenterà il quarto anno di un istituto tecnico della sua città e gioca a calcio nel Siena femminile in serie C. E a Miss Italia ha trovato una famiglia che l'ha accolta e compagne di avventura con le quali ha un buonissimo rapporto.

Nel difficile periodo post Covid Elisa, allora tredicenne, cerca di inserirsi in una compagnia di ragazzini che, come ultima arrivata, le chiedono una sorta di 'prova di coraggio' per far parte del gruppo. Lei è costretta ad affrontare altre coetanee sgradite al gruppo e lo fa con offese e atti violenti filmati e postati sui social. La polizia, dopo alcune denunce, individua tutti e scattano i provvedimenti contro questa baby gang. Inizia un percorso di riabilitazione dal settembre 2025 al maggio scorso, al termine del quale Elisa Vardoni si dichiara convintamente pentita.

"Ho commesso un grave errore, ero quasi plagiata e non volevo essere estromessa dal gruppo e restare sola". Nel percorso di riabilitazione, fatto anche di lavori socialmente utili, Elisa inizia ad

impegnarsi nel volontariato assistendo malati e bambini e dando conforto ad anziani soli. Si iscrive alla Misericordia di Siena e anche adesso non perde un turno.

"Ora la mia vita è fatta di studio, vita di contrada, volontariato e calcio che è la mia passione. Gioco nel Siena femminile in serie C". Ma dall’inizio di questa estate c’è anche Miss Italia con le sfilate nella sua regione e la qualificazione per la finalissima di Miss Toscana. Sperando che l'avventura continui.

Fonte: Ufficio Stampa