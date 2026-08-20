A Fucecchio arriva il 'Memorial di Luciano Cinelli - Trofeo Città di Fucecchio 2026': il calcio scende in campo per sostenere la ricerca

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Fucecchio si prepara ad accogliere il “Memorial di Luciano Cinelli – Trofeo Città di Fucecchio 2026”, torneo di calcio organizzato dal Comitato Fucecchio “Con le Donne per la Vita” e dedicato alla memoria di Luciano Cinelli e promosso con l’obiettivo di unire sport, solidarietà e sostegno alla ricerca.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Fucecchio e dalla Pro Loco Fucecchio, si svolgerà allo stadio comunale Filippo Corsini di viale Buozzi 87 e coinvolgerà formazioni giovanili e rappresentative del territorio in tre giornate di gare: domenica 23 agosto, sabato 29 agosto e domenica 30 agosto.

Il programma prevede due quadrangolari della categoria Under 14, uno professionistico e uno dilettantistico, con la giornata di domenica 23 agosto dedicata all’anticipo tra Fiorentina e U.S. Livorno, in programma alle ore 10.30.

Sabato 29 agosto si entrerà nel vivo del torneo con le sfide Empoli-Pisa alle 10.30, Monteserra -Poggibonsese alle 16 e Fucecchio-Oltrera alle 17.30.

Domenica 30 agosto sarà invece la giornata delle finali a partire dalle ore 9.15, con le gare per il 3° e 4° posto e, nel pomeriggio, dalle 16 le finali per il 1° e 2° posto dei due quadrangolari. Al termine delle competizioni si svolgeranno le premiazioni.

Ma il valore dell'iniziativa va oltre il campo da calcio. Il torneo nasce infatti con una forte finalità benefica: il ricavato dell'evento, al netto delle spese, sarà interamente devoluto all'ASI – Associazione Senologica Internazionale di Pisa, a sostegno della ricerca.

"Manifestazioni come questa dimostrano quanto lo sport possa essere un prezioso strumento di partecipazione, solidarietà e comunità – sottolinea la sindaca Emma Donnini -. Il Memorial dedicato a Luciano Cinelli unisce la passione per il calcio al sostegno concreto alla ricerca, trasformando un momento di sport in un'occasione per fare del bene. Ringraziamo gli organizzatori, le società sportive, i volontari e tutti coloro che hanno contribuito all' organizzazione dell’iniziativa e invitiamo la cittadinanza a partecipare alle giornate del torneo".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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