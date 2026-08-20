Malore improvviso in casa, muore a 45 anni Jonata Menichetti

Un malore improvviso, poi l'infarto fatale. Sarebbe questa la causa della morte di Jonata Menichetti, 45 anni, originario di Santa Croce sull'Arno e dipendente dell'Industria Pellami Valdarno di Ponte a Egola. A riportare la notizia è Il Tirreno. Menichetti si trovava nella sua abitazione di Castelfranco, dove viveva con la moglie e la figlia di otto anni, quando si è sentito male. In quel momento era in casa con la bambina, mentre la moglie si trovava fuori. È stata proprio la piccola ad avvertire la madre di quanto stava accadendo.

La donna è quindi rientrata rapidamente nell'abitazione e ha trovato il marito in gravissime condizioni. L'allarme ai soccorsi è scattato immediatamente: sul posto sono arrivati un'ambulanza e l'automedica del 118, ma per il 45enne non c'è stato nulla da fare: i sanitari hanno constatato il decesso. Menichetti lascia la moglie, la figlia e due sorelle. La sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nelle comunità di Santa Croce e Castelfranco, dove era conosciuto da molte persone.

Dopo gli studi all'ITI di Pontedera, aveva iniziato il proprio percorso professionale nel settore conciario, maturando negli anni una lunga esperienza. Dal 2013 lavorava all'Industria Pellami Valdarno di Ponte a Egola, nel territorio comunale di San Miniato.

La notizia della morte ha colpito anche colleghi, amici e conoscenti, che in queste ore hanno affidato ai social numerosi messaggi di ricordo. In tanti lo descrivono come una persona solare, disponibile e sempre pronta a scherzare, oltre che un lavoratore molto apprezzato.

La salma è stata esposta nella cappellina dei Caduti, in piazza Vittorio Veneto a Castelfranco, dove amici e conoscenti hanno potuto portare l'ultimo saluto a Jonata.

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