Maltempo, a Firenze chiusi parchi, giardini e cimiteri per l’allerta arancione

Parchi e giardini ad accesso regolamentato chiusi, stop alle ciclopiste fluviali in riva d’Arno e sospensione della fermata Cascine della tramvia T1. Firenze si prepara così alla fase più intensa del maltempo attesa dalla serata di oggi. Le misure scatteranno alle 22, quando l’allerta per temporali forti e rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore passerà da gialla ad arancione, e resteranno in vigore fino alle 18 di domani, venerdì 21 agosto. Chiusi anche i cimiteri comunali.

L’ordinanza firmata dalla sindaca Sara Funaro prevede inoltre, per tutta la durata dell’allerta, il divieto di qualsiasi attività all’aperto nei parchi, nei giardini, nelle aree verdi e nelle ciclopiste fluviali in riva d’Arno. Vietato anche lo svolgimento di attività mercatali, spettacoli, trattenimenti e attrazioni allestiti con attrezzature mobili nei giardini, nei parchi pubblici e nelle aree verdi.

Per le aree verdi liberamente accessibili la raccomandazione è di non frequentarle. In caso di proroga dell’allerta arancione, tutte le misure resteranno in vigore fino al nuovo termine indicato dal Centro Funzionale Regionale.

Il provvedimento è stato adottato in vista di temporali che potranno risultare forti e localmente persistenti ed essere accompagnati da intense raffiche di vento e grandinate.

La protezione civile invita i cittadini a seguire gli aggiornamenti attraverso i canali ufficiali dell’Amministrazione e a rispettare le indicazioni previste fino al termine dell’allerta.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

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