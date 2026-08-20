Marina di Pisa ricorda Domenico Marco Verdigi

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Domani, venerdì 21 agosto, alle ore 19, presso il cippo in via Tullio Crosio (piazza Viviani) a Marina di Pisa, verrà celebrata, a ventidue anni dalla scomparsa, la santa messa di suffragio in onore di Domenico Marco Verdigi. Per l’Amministrazione Comunale sarà presente l’assessore Virginia Mancini.

Il giovane sangiulianese annegò nel mare davanti a Marina di Pisa il 21 agosto 2004, a soli 23 anni, dopo aver salvato la vita a due bambini che si trovavano in situazione di estremo pericolo, in balia del mare agitato. Il gesto eroico di Verdigi è stato riconosciuto anche dalla Presidenza della Repubblica con l’attribuzione della Medaglia d'Oro al Merito Civile e in suo nome è stata istituita un’associazione che ogni anno organizza il premio Verdigi, mettendo a disposizione fondi in favore di progetti di solidarietà rivolti a bambini in situazioni di difficoltà.

La giornata commemorativa sarà un’occasione per ricordare anche i suoi genitori, Carla e Andrea, scomparsi nel 2021 a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro.

Fonte: Comune di Pisa - ufficio stampa

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