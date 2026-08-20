Messa col vescovo a Vicofaro dopo l'addio a Biancalani: "Comunità da riattivare"

Con una celebrazione eucaristica nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Vicofaro il Vescovo di Pescia e Pistoia Mons. Augusto Mascagna ha comunicato il nuovo assetto pastorale della parrocchia di Vicofaro.

A partire da domenica 23 agosto infatti, la cura pastorale della parrocchia sarà affidata a mons. Patrizio Fabbri in qualità di amministratore parrocchiale e a don Roberto Breschi, cancelliere vescovile, come coadiutore.

La parrocchia negli ultimi anni, sotto la guida di don Massimo Biancalani, è stata caratterizzata da una significativa esperienza di accoglienza di migranti che ha cercato di rispondere in spirito evangelico ai bisogni di questi nostri fratelli e sorelle in difficoltà.

Un'esperienza, ha affermato il vescovo nell'omelia, che ha tentato «di mettere in pratica le parole del Vangelo di oggi: “tutto è pronto, venite alle nozze”». Un passaggio tratto da una parabola di Gesù in cui l'invito alle nozze, quale partecipazione ai doni di Dio, è rivolto a tutti, nessuno escluso.

«La storia – ha commentato il vescovo in riferimento alle vicende di Vicofaro - ha avuto poi un esito in cui tutti abbiamo perso. Ora dobbiamo ripartire dalla parrocchia, da questa comunità parrocchiale da riattivare. Pistoia, e più in generale il nostro paese, non avevano risolto ieri e non hanno risolto oggi il tema dell’accoglienza sociale di bassa soglia: è un cantiere aperto in cui la diocesi per prima è impegnata».

«E il nostro impegno passa attraverso la parrocchia in cui la vita è presente in maniera sinfonica, dalla culla fino agli ultimi giorni, da chi parla una lingua o un’altra, da chi ha e da chi non ha. Una parrocchia sinfonica dove ciascuno “suona” strumenti diversi ma a servizio di una melodia comune e guidati da un direttore che, seguendo lo spartito in mano a tutti, detta il tempo».

Dopo la chiusura del centro di accoglienza di Vicofaro nel luglio 2025, a causa dell’elevato numero di ospiti, riprende ora il cammino pastorale ordinario della parrocchia in stretta collaborazione con quella, contigua, di San Biagio in Cascheri, guidata anch’essa da don Patrizio Fabbri. Nel ringraziare il parroco uscente di Vicofaro, «affidiamo – ha affermato il vescovo - il nuovo pastore alle preghiere della Beata Vergine Maria e al nostro patrono San Giacomo».

Al momento è in studio anche una soluzione per la Parrocchia di San Niccolò di Ramini, così da custodire l'esperienza di accoglienza dei migranti e provvedere al più presto alla cura pastorale della comunità.

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