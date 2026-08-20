MoMu fuori dal Comune rinviato per maltempo

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, l’appuntamento di MoMu fuori dal Comune, inizialmente previsto per giovedì 20 agosto alle ore 21:30 a Villa Caruso Bellosguardo, Lastra a Signa, è stato rinviato a giovedì 24 settembre, con inizio alle ore 21:30.

La serata, organizzata nell’ambito della rassegna MoMu fuori dal Comune, vedrà protagonista il trio THE B FACTOR, composto da Gianni Zel, Valentina Bartoli e Andrea Melani, che proporrà una rilettura della tradizione dell’hammond trio, tra jazz, blues e bossa nova, con incursioni nel repertorio dei Beatles e nella musica italiana.

Un concerto elegante e ricco di groove, ospitato nella suggestiva cornice di Villa Caruso Bellosguardo, sede del museo dedicato al grande tenore Enrico Caruso.

La serata prenderà il via alle ore 20:00 con l’apericena, a cura di Fattoria Albanese Labardi – Agriturismo San Lorenzo, con una proposta di crostini e finger food con prodotti di stagione, due primi freddi di stagione, scrocchiarelle con olio extravergine di oliva, crostata fantasia e vino rosso IGT biologico.

Il costo dell’apericena è di 10 euro, mentre il biglietto unico per il concerto è di 5 euro, degustazioni escluse, con visita al museo inclusa.

La prenotazione è obbligatoria al numero 371 1152940 oppure presso l’Ufficio Turistico di Montespertoli, al numero 0571 600255.

L’organizzazione si scusa per il rinvio dovuto al maltempo e dà appuntamento a pubblico e appassionati giovedì 24 settembre, per una serata di musica, cultura e convivialità nella splendida cornice di Villa Caruso Bellosguardo.

Fonte: Ufficio Stampa

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