Montopoli, il Palazzo della Cancelleria ritrova le sue tracce settecentesche

Il palazzo della cancelleria ritrova le sue tracce settecentesche. Si stanno svolgendo in questi giorni le opere di restauro che porteranno al recupero di una fascia decorativa che corre lungo il perimetro della sala più ampia del palazzo della cancelleria. Un intervento che si inserisce nei lavori di adeguamento funzionale e di restauro del palazzo dell'antica cancelleria nel cuore di Montopoli. Nei mesi scorsi era stato annunciato lo stanziamento di un contributo di 200mila euro da parte della Regione Toscana confermato poi con l'Accordo di programma stipulato con il Comune.

L'obiettivo del progetto è far rivivere uno degli edifici più caratteristici del borgo trasferendo nelle sue stanze la sala del consiglio comunale, attualmente dentro palazzo Guicciardini, e l'ufficio informazioni turistiche che per adesso si trova in piazza San Matteo.

Gli interventi svolti riguardano principalmente la valorizzazione degli spazi interni. Nel recente passato, infatti, la stanza del primo piano era stata divisa con pareti di cartongesso per ricavare gli spazi necessari alla scuola di musica Caccini. Pareti che sono state demolite per fare posto alla futura sala del consiglio. Gli interventi sono quindi finalizzati al recupero dell'assetto distributivo originario costituito da due grandi sale oltre a vani disimpegno e servizi. Tra gli interventi anche la sostituzione del pavimento, la ridistribuzione dell'impianto elettrico, e la ritinteggiatura dei vani. Infine trattamento del soffitto a travi, travicelli e mezzane, recupero degli infissi esterni, sostituzione degli infissi interni, sostituzione dei rivestimenti del bagno e sostituzione dei sanitari.

"Grazie agli architetti Roberto Agostini e Alessandra Rossi e al nostro ufficio tecnico per il lavoro che stanno portando avanti – commenta la sindaca Linda Vanni -. Grazie all'importante contributo regionale l'antica cancelleria tornerà ad essere il cuore pulsante del borgo di Montopoli. Al primo piano ci sarà la nuova sala del consiglio e una stanza che sarà dedicata alle celebrazioni ufficiali come i matrimoni o le cittadinanze. Al piano terra invece il nuovo Ufficio informazioni turistiche. Stiamo già pensando alla sua inaugurazione, una festa per tutta la comunità che ritrova uno dei suoi simboli".

Fonte: Comune di Montopoli V/A - Ufficio Stampa

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