La ricerca artistica di Mauro Manetti protagonista in tre mostre tra Toscana e Umbria

È una stagione espositiva particolarmente intensa per lo scultore Mauro Manetti, artista residente a Empoli, diplomato all'Accademia di Belle Arti di Firenze e fondatore della LABA (Libera Accademia di Belle Arti). La sua produzione artistica, da anni incentrata sull'indagine della materia, sul recupero di iconografie classiche e sulla riflessione attorno alla dimensione del sacro e della natura, è al centro di tre appuntamenti espositivi di rilevanza internazionale distribuiti tra Toscana e Umbria.

I dettagli delle mostre in corso

A Empoli in via della Repubblica 52/54, nei locali espositivi dell’associazione culturale Sincresis Conflict e Identità: il progetto propone una riflessione concettuale sulle tensioni, la fragilità e le dinamiche identitarie della società contemporanea. L'esposizione è corredata da un catalogo in lingua inglese con testo critico firmato da David A. Lewis.

Finissage: 12 settembre 2026.

Nel Complesso Museale di San Francesco – Montefalco (PG), Questo Paesaggio è mio Padre: organizzata con il patrocinio della Regione Umbria, questa mostra collettiva internazionale mette in dialogo la ricerca artistica italiana con quella di artisti di altri paesi. Il percorso esplora il tema del paesaggio inteso come spazio della memoria, eredità interiore e dimensione trascendentale. La mostra è accompagnata da un catalogo con testo critico di Luigi Meucci Carlevaro. La mostra è visitabile fino al 13 settembre 2026.

Mostra al Museo Nazionale Etrusco di Chiusi (SI), Artisti in mostra: Frank Dituri, Mauro Manetti, Vasco Nasorri: l'esposizione instaura un dialogo diretto tra l'archeologia antica e i linguaggi plastici e visivi contemporanei. Le opere scultoree di Manetti e Nasorri, affiancate dalla ricerca di Dituri, rileggono la memoria e la spiritualità arcaica in un confronto suggestivo con i reperti del museo.

Finissage e catalogo: il finissage dell'evento e la presentazione del catalogo, contenente il testo critico di Simone Nasorri, si terranno il 3 ottobre 2026.

BIOGRAFIA DI MAURO MANETTI – Mauro Manetti è nato a San Miniato nel 1960, residente tra Empoli e Montespertoli, si è diplomato all'Accademia di Belle Arti di Firenze. Nel 2000 ha fondato a Firenze la LABA (Libera Accademia di Belle Arti), da lui diretta fino al 2020. Nel 2015 ha aperto a Empoli lo spazio espositivo Fase Art Project

LA DICHIARAZIONE – “Siamo felici di seguire l'itinerario creativo di un artista empolese che salda le sue radici sulla memoria visiva del nostro territorio per costruire perimetri di ricerca a livello nazionale e internazionale”, ha commentato l’assessore alla Cultura del Comune di Empoli, Matteo Bensi.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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