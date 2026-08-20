Entra in Ztl a Firenze e riceve una multa da 194 euro un anno dopo

Cronaca Firenze
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Una multa recapitata 14 mesi dopo la vacanza. È la 'sorpresa' ricevuta da Christina Esquibel, turista americana che nei giorni scorsi ha raccontato la sua esperienza sul gruppo Facebook 'Florence & Tuscany Travel Tips'.

"La mia famiglia è stata a Firenze nel giugno 2025 e ieri, 14 mesi dopo, ho ricevuto per posta una multa", ha scritto, pubblicando anche la fotografia del verbale. Dopo sei mesi senza ricevere comunicazioni, racconta, era convinta di averla "scampata". Poi la busta: 194 euro da pagare, per un'infrazione che sarebbe legata all'accesso in una Ztl.

Più che arrabbiata, Esquibel l'ha presa con ironia. "Ricevere una multa 14 mesi dopo mi ha fatto letteralmente scoppiare a ridere», ha scritto. Del resto, aggiunge, conosce bene i tempi della burocrazia italiana: è cresciuta in Puglia prima di trasferirsi negli Stati Uniti a 13 anni. «Sapevo bene quanto fosse lento il sistema burocratico italiano. Ma più di un anno?", scherza. La notizia è stata riportata da La Nazione.

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