Opere pubbliche, estate di cantieri a Montespertoli

Si conferma un’estate ricca di cantieri per opere pubbliche quella del Comune di Montespertoli. Sono molti gli interventi che hanno preso il via in questa stagione, sia nel capoluogo sia in alcune delle principali frazioni del territorio. Le opere, peraltro, si sommano a quelle finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e già completate o in via di conclusione.

Sul fronte degli immobili pubblici spicca l’investimento per l’ampliamento e la riqualificazione degli impianti sportivi in località Molino del Ponte: un progetto da 1,2 milioni di Euro finanziato in parte da un contributo della Regione Toscana e in parte da un mutuo senza interessi dell’Istituto per il credito sportivo, che punta a rigenerare quello che è ormai a tutti gli effetti un centro sportivo d’eccellenza a livello regionale. In particolare, si sono già concluse le operazioni per l’installazione della nuova copertura dei campi da tennis al coperto e sono ormai iniziate oltre un mese fa le lavorazioni per le fondamenta della nuova palestra dedicata agli sport di squadra. L’intervento, la cui fine è prevista per l’autunno, comprenderà anche la realizzazione di un nuovo campo da tennis omologato anche per il tennis in carrozzina.

Sul fronte dei lavori stradali, invece, è stata data attenzione sia alle necessità del capoluogo sia a quelle delle frazioni, con tre investimenti destinati a migliorare la percorribilità pedonale e la sicurezza stradale nel territorio. In particolare, sono in corso presso il Museo del Territorio i lavori per la realizzazione del percorso pedonale che su via Lucardese collegherà il capoluogo all’immobile che ospita il museo, il Centro per la cultura del territorio e l’enoteca. L’investimento, interamente coperto da risorse dell’amministrazione, mira a raggiungere due obiettivi: da un lato, la messa in sicurezza di un tratto di strada molto utilizzato da chi fa attività fisica; dall’altro, il potenziamento dell’offerta turistica, garantendo maggiore accessibilità al centro attraverso un percorso che consentirà alle persone di godere di un panorama unico sul colle di Poppiano.

Nelle frazioni, invece, hanno preso il via due interventi specificamente intesi per migliorare la sicurezza stradale: da una parte, a Fornacette sulla via Certaldese, con un contributo della Città metropolitana di Firenze; dall’altra, a Montagnana sulla via Volterrana Nord, con un cofinanziamento della Regione Toscana. I due investimenti - il primo da oltre 200.000 Euro, il secondo da 150.000 Euro - sono pensati allo stesso modo: nuovi marciapiedi in autobloccanti che mirano ad abbattere le barriere architettoniche, attraversamenti pedonali illuminati, segnaletica verticale luminosa e segnalazione luminosa di velocità per persuadere chi percorre le due strade provinciali al rispetto dei limiti di velocità. Sebbene i cantieri siano nella fase preliminare di organizzazione degli spazi per le lavorazioni, in entrambi i casi si prevede una conclusione relativamente rapida dei lavori, compatibilmente con l’andamento delle previsioni meteo dei prossimi mesi.

“In questo momento Montespertoli ha quasi 2 milioni di euro di lavori in corso, senza contare i 5 milioni che il PNRR ci ha destinato per la realizzazione del Polo per l’infanzia del capoluogo. È la conferma di un impulso che ormai è strutturale alla ricerca e all’ottenimento di contributi per la crescita dei nostri spazi urbani, per la sicurezza stradale e per l’ammodernamento degli edifici pubblici. Montespertoli è un comune estremamente vasto e sarebbe irresponsabile nascondere le difficoltà che questo territorio si porta dietro, ma come amministrazione siamo impegnati a fare sempre di più e sempre meglio per rispondere alle esigenze della cittadinanza” commenta Marco Pierini, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa