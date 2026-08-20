Organici scuola a Siena, FLC CGIL: "Un grande lavoro dell'Ufficio scolastico provinciale per garantire l'avvio dell'anno, ma il sistema resta sorretto dal precariato"

A poche settimane dall'avvio del nuovo anno scolastico la FLC CGIL di Siena ritiene importante sottolineare innanzitutto il grande lavoro svolto dall'Ufficio Scolastico Provinciale per garantire alle scuole del territorio le condizioni necessarie.

Le operazioni sull'organico hanno consentito di affrontare le situazioni più critiche e di accogliere le richieste avanzate dai singoli istituti, in un contesto particolarmente complesso. Un lavoro che quest'anno ha richiesto uno sforzo ancora maggiore anche alla luce delle recenti novità relative alla gestione degli spezzoni orari e alla necessità di coordinare e rendere compatibili le diverse esigenze delle scuole.

Per quanto riguarda i docenti l'organico di fatto per l'anno scolastico 2026/27 si attesta su un totale provinciale di 2.948 posti complessivi, 3 unità in più rispetto allo scorso anno destinate alla scuola secondaria di secondo grado, che ha consentito di non lasciare inevasa alcuna richiesta avanzata dalle scuole.

Tra i diversi aggiustamenti effettuati per rispondere alle esigenze specifiche degli istituti rientrano anche interventi puntuali sull'organizzazione degli organici, come nel caso dell'IC Iris Origo di Montepulciano dove è stata ridefinita l'assegnazione delle ore di strumento musicale per il percorso iniziato dalla futura classe seconda e con il potenziamento dell'organico del CPIA (Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti), importante per rafforzare l'offerta formativa.

La platea dei docenti di sostegno confermabili sale a 405 unità, rispetto alle 292 dello scorso anno.

Resta tuttavia il problema strutturale della forte dipendenza dal personale precario. La copertura del fabbisogno scolastico provinciale continua infatti a basarsi in larghissima parte sui contratti a tempo determinato. Una situazione che rende più difficile garantire quella continuità didattica, educativa e affettiva che dovrebbe essere uno degli elementi fondamentali della scuola pubblica.

A complicare ulteriormente il quadro sono i tempi estremamente stringenti delle operazioni: il primo turno di nomine da GPS è previsto entro il 31 agosto, mentre nello stesso periodo dovranno essere gestite le operazioni legate alla complessità dei nuovi posti orario.

Anche sul fronte del personale ATA l'adeguamento dell'organico di fatto si attesta su un totale di 1.052 posti complessivi. Questa leggera crescita rispetto all'anno precedente ha permesso di recuperare i posti originariamente tagliati a causa dei due accorpamenti che hanno interessato la provincia. L’Ufficio Scolastico ha potuto così assegnare tutte le risorse chieste dalle istituzioni scolastiche.

Si tratta però di un recupero che non sana la perdita strutturale di organico stabile determinata dai dimensionamenti. Emblematico è il caso dei DSGA (Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi): a fronte di ben 9 posti ancora da assegnare per garantire il funzionamento delle segreterie scolastiche, 2 posti sono stati definitivamente persi proprio a causa dei dimensionamenti.

La FLC CGIL di Siena continuerà a seguire con attenzione le imminenti procedure di nomina e a vigilare affinché tutte le operazioni si svolgano nel rispetto delle esigenze delle scuole e dei lavoratori.

Fonte: FLC CGIL di Siena

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