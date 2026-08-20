Katy Perry e Justin Trudeau in visita al Museo di San Marco a Firenze

La popstar Katy Perry e il politico Justin Trudeau, ex primo ministro del Canada, sono in vacanza a Firenze. La coppia è in viaggio in Italia e ha fatto tappa al Museo di San Marco a Firenze per una visita privata, informa la Direzione regionale Musei nazionali della Toscana.

Perry e Trudeau, accompagnati dai curatori del museo e da Tom Richards, presidente della Florence Academy of Art, hanno visitato le sale del complesso. Hanno potuto ammirare i capolavori del Beato Angelico ma anche la sezione speciale della mostra “Rothko” a Firenze allestita nelle celle al primo piano. Hanno visitato pure le miniature del bestiario fantastico conservate nei manoscritti della Biblioteca monumentale di Michelozzo.

Notizie correlate