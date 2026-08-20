Rinviato per maltempo lo show di Panariello a Mont'Alfonso

Front Office Castelnuovo di Garfagnana
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Foto di Noemi Nannucci

Si comunica che, a causa dell’Allerta Arancione per maltempo, lo spettacolo di Giorgio Panariello, inizialmente previsto per questa sera, 20 agosto, nell’ambito della rassegna Mont’Alfonso Sotto Le Stelle, a Castelnuovo di Garfagnana (LU), è rinviato a martedì 25 agosto, nella stessa location.
Il rinvio si è reso necessario a seguito dell’ordinanza di annullamento emessa dal Sindaco di Castelnuovo di Garfagnana, Andrea Tagliasacchi. I biglietti già acquistati resteranno validi per la nuova data e non sarà pertanto necessario effettuare alcuna sostituzione.
Per coloro che, invece, non potranno partecipare allo spettacolo nella nuova data, sarà possibile richiedere il rimborso del biglietto entro le ore 12.00 di lunedì 24 agosto, rivolgendosi esclusivamente al circuito di vendita presso il quale è stato effettuato l’acquisto.
Si ringrazia il pubblico per la comprensione.

Fonte: Ufficio Stampa

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