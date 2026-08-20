Ripartono i corsi gratuiti FSE+ 'REAlizza il futuro': la Rete REA.net arricchisce l'offerta formativa con nuove proposte per adulti

Prosegue a pieno ritmo la programmazione di "REAlizza il futuro – Apprendimento permanente nelle biblioteche REA.net", il progetto coordinato dalla Rete documentaria REA.net (con Empoli comune capofila) dedicato alla formazione non formale gratuita per i cittadini maggiorenni e residenti nel territorio.

L'iniziativa, finanziata dalla Regione Toscana nell'ambito del PR FSE+ Toscana 2021-2027 (“Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita” – Attività PAD 2.f.10 Giovani e adulti in-formati), rinnova e amplia il proprio calendario con percorsi innovativi volti a sviluppare nuove competenze e promuovere la crescita personale e professionale.

LE NUOVE PROPOSTE FORMATIVE IN PARTENZA - Le nuove attività didattiche andranno ad ampliare l’offerta di tre grandi aree tematiche: Literacy (alfabetizzazione e cultura), Benessere e Competenze Digitali:

Custodi della Memoria: un percorso dedicato alla valorizzazione della memoria storica locale, delle fonti e delle radici identitarie del territorio attraverso la tutela e il racconto del patrimonio immateriale e documentario. Il corso punta a insegnare ai cittadini come condurre ricerche storiche autonome sul territorio e sulle proprie vicende familiari nel Novecento (es. deportazioni), utilizzando sia fonti cartacee che archivi online.

Educazione Finanziaria di Base: moduli pratici per acquisire strumenti fondamentali di gestione del bilancio personale e familiare, orientamento al risparmio e consapevolezza sulle scelte economiche quotidiane. Il corso fornisce le basi per gestire consapevolmente il denaro quotidiano, pianificare le finanze familiari ed evitare rischi, senza richiedere conoscenze economiche pregresse.

Feng Shui – Armonizzare gli spazi: laboratorio teorico-pratico per apprendere come l'organizzazione e l'armonia degli ambienti abitativi e di lavoro possano influenzare positivamente la qualità della vita.

Fotografia e Videomaking: un laboratorio pratico per apprendere le tecniche di ripresa, composizione visiva e montaggio, per raccontare storie visive con sensibilità ed efficacia. Questo corso è pensato per chi desidera imparare le tecniche fondamentali della fotografia e della produzione video, utilizzando fotocamere, smartphone o videocamere, senza la necessità di avere esperienze precedenti. Fotografia e videomaking sono strumenti potenti per osservare, raccontare e comunicare. Questo corso fornirà le competenze essenziali per realizzare immagini e video efficaci, sviluppando al tempo stesso creatività, tecnica e capacità narrativa.

Sceneggiatura e Scrittura Creativa (con utilizzo di software professionali): percorso di scrittura narrativa e cinematografica che unisce le tecniche di storytelling all'uso operativo dei software di settore per la stesura e strutturazione di copioni e testi. Il corso è un laboratorio di sceneggiatura e scrittura creativa volto a coniugare le tecniche narrative tradizionali con l'uso di software professionali di settore (come Celtx o Fade In).

ISTRUZIONE E PARTECIPAZIONE - I percorsi si terranno in maniera diffusa nelle tredici biblioteche comunali aderenti alla Rete REA.net: Empoli (capofila), Capraia e Limite, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Cerreto Guidi, Certaldo, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Santa Croce sull'Arno e Vinci.

Tutti i corsi garantiscono massima attenzione all'inclusione, alle pari opportunità e all'accessibilità.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E INFORMAZIONI - I corsi sono completamente gratuiti per tutte le cittadine e cittadini maggiorenni.

La partecipazione richiede l'iscrizione preventiva (da trasmettere entro le scadenze previste per ogni singolo corso).

Sito web della Rete: reanet.empolese-valdelsa.it (sezione Progetti di Rete / Eventi)

Iscrizioni via Email: inviare il modulo compilato a realizzailfuturo@comune.empoli.fi.it specificando il corso di interesse e la sede di svolgimento.

Informazioni telefoniche: Ufficio REA.net Tel. 0571 757948 o alla propria biblioteca comunale di riferimento.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate