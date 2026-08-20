UniSI: Aperto il bando per la prova di ammissione ai corsi di laurea triennali delle Professioni sanitarie

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Domande entro il 4 settembre 2026 (ore 12.00). Procedura online. Simulazione della prova di ammissione il 26 agosto 2026

Sono aperte le iscrizioni alla prova di ammissione ai corsi di laurea triennali delle Professioni sanitarie dell’Università di Siena per il prossimo anno accademico 2026-2027: Dietistica, Fisioterapia, Igiene dentale, Infermieristica, Logopedia, Ortottica e assistenza oftalmologica, Ostetricia, Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia.

La domanda di ammissione deve essere presentata entro il 4 settembre 2026 (ore 12.00) sulla Segreteria on line, accessibile dal portale dell’Università di Siena.

Successivamente verrà pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova di ammissione.

Tutte le informazioni sulla data del test di ammissione, sui posti disponibili e sulle modalità di presentazione della domanda sono pubblicate nella sezione del portale dedicata ai corsi a numero programmato.

Nella stessa sezione del sito sono pubblicati anche gli altri bandi in scadenza: https://www.unisi.it/corsi-numero-programmato

Mercoledì 26 agosto l'Ateneo organizza una simulazione della prova di ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie. L'incontro si terrà alle ore 9.00 nell'Aula 6 del Polo didattico Le Scotte in Strada delle Scotte, 4 a Siena. Per partecipare occorre effettuare la registrazione sul sito OrientartSI ( https://orientarsi.unisi.it/scelgo/eventi-scegliere/altri-eventi/evento/simulazione-prova-di-ammissione-corsi-professioni ).

Fonte: Università di Siena - Ufficio Stampa

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