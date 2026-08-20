Valdera, bando affitti: domande entro il 4 settembre

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Le risorse utili per i contributi per l'integrazione dei canoni di locazione superano i 200mila euro tra fondi dei Comuni e Regione

C'è ancora tempo fino alle ore 14.00 del 4 settembre 2026 per presentare la domanda per il Bando pubblico per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno
2026, promosso dall'Unione Valdera. I Comuni dell'Unione compartecipano alle risorse con un importo complessivo di circa 170.000 euro, a cui si sommano circa 33.500 euro di fondi
regionali.

Possono presentare domanda i cittadini residenti in uno degli otto Comuni dell'Unione Valdera ovvero Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Palaia e Pontedera,
titolari di un contratto di locazione registrato, o in corso di registrazione, relativo all'immobile in cui hanno la residenza anagrafica. È richiesto un valore ISE non superiore a 32.724,49 euro e un valore ISEE non superiore a 16.500,00 euro, oltre all'assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo in Italia o all'estero.

La domanda si presenta online, accedendo con SPID, CIE o CNS personale, tramite la piattaforma raggiungibile dalla sezione News del sito dell'Unione Valdera www.unione.valdera.pi.it, alla notizia dedicata al bando affitti 2026.

Per chi fosse sprovvisto di strumentazione elettronica come PC, smartphone o tablet, l'Unione Valdera mette a disposizione un servizio di assistenza digitale e tutoraggio, attivo presso la sede
di Via Brigate Partigiane n. 4 a Pontedera e presso i Punti Digitali Facili distribuiti sul territorio, prenotabili tramite la pagina dedicata sul sito dell'Unione.

Con questa misura l'Unione Valdera conferma il proprio sostegno alle famiglie del territorio offrendo un supporto concreto a chi affronta maggiori difficoltà economiche nel sostenere i costi
della locazione.

Fonte: Unione Valdera - Ufficio Stampa

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