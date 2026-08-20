West Nile, trovata una cornacchia infettata nel Fiorentino: l'invito dell'Asl alla prevenzione

Rafforzare le misure di sorveglianza e prevenzione contro il West Nile Virus, intensificare la rimozione dei focolai larvali, valutare interventi mirati contro le zanzare adulte nelle aree più sensibili, potenziare l'informazione ai cittadini ed alle strutture sanitarie. Le raccomandazioni sono diffuse dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Usl Toscana Centro a seguito di un nuovo riscontro della circolazione del virus nel territorio di Bagno a Ripoli, seguendo quanto previsto dal Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi (PNA) 2020-2025.

L'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana ha infatti rilevato la positività al West Nile Virus in una carcassa di cornacchia rinvenuta nel luglio scorso nel comune di Bagno a Ripoli. Il risultato è stato successivamente confermato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo.

A giugno scorso un caso di infezione da West Nile Virus era stato segnalato proprio dal Servizio di Igiene pubblica Firenze 1 dell’Azienda Usl Toscana Centro in una paziente adulta residente nel comune di Bagno a Ripoli. In quella occasione erano stati avviati anche gli interventi precauzionali di disinfestazione in alcuni luoghi ritenuti più sensibili per prevenire la trasmissione dell’infezione.

Tra le attività di prevenzione raccomandate figurano l'intensificazione della rimozione dei focolai larvali e dei trattamenti nelle aree in cui i ristagni d'acqua non possono essere eliminati, oltre alla valutazione, in raccordo con le autorità competenti, di interventi di disinfestazione contro le zanzare adulte nei luoghi ritenuti più sensibili, come parchi pubblici, aree ricreative, strutture sanitarie e residenziali, occasioni di eventi all'aperto, fiere e sagre che si svolgono nelle ore serali.

Fondamentale anche il coinvolgimento della popolazione. L'obiettivo è promuovere l'adozione di misure di protezione individuale e favorire la collaborazione dei cittadini nell'eliminazione dei ristagni d'acqua presenti nelle aree private, che possono diventare habitat favorevoli alla proliferazione delle zanzare.

Interessati alle informazioni sulla circolazione del virus sono anche i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i professionisti dei pronto soccorso e dei dipartimenti di emergenza, i laboratori e i servizi trasfusionali e trapiantologici, così da rafforzare ulteriormente la sorveglianza sanitaria e garantire l'applicazione delle misure previste per la sicurezza delle donazioni di sangue, emocomponenti, organi e tessuti.

Notizie correlate