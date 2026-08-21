Firenze, Ponte a Ema: dal 7 settembre modifiche al calendario della raccolta porta a porta dei rifiuti

Plures Alia informa che da lunedì 7 settembre entreranno in vigore alcune modifiche al calendario di raccolta domiciliare dei rifiuti nella zona di Ponte a Ema (comune di Firenze), con l'obiettivo di uniformare il calendario di conferimento con la raccolta porta a porta di Firenze. La novità interesserà circa 1.000 utenze, tra domestiche e non domestiche.

La principale modifica riguarda i giorni di esposizione dei contenitori: a partire dal 7 settembre i rifiuti dovranno essere esposti seguendo il nuovo calendario che prevede:

- lunedì e venerdì raccolta dei rifiuti organici;

- martedì carta e cartone;

- mercoledì imballaggi e contenitori;

- giovedì residuo non differenziabile.

I rifiuti dovranno essere esposti sempre dalle ore 20 del giorno precedente rispetto a quello di raccolta. Per accompagnare i cittadini in questa fase di aggiornamento del servizio, Plures Alia

provvederà a recapitare a domicilio il nuovo calendario di raccolta alle utenze interessate, residenti in piazza F.Bacci, via B. Fortini, via Chiantigiana, via del Carota, via del Poggio alla Noce, via dell’Antella, via di Campigliano, via di Ritortoli, via Gualdrada, via G. Ferrero, via Guilla, via Z. da Strada e vicolo del Ridi.

Inoltre, nel caso in cui i cittadini necessitino di nuove attrezzature, recandosi al Point attivo presso l’ecocentro di Campigliano, riceveranno sacchi e contenitori con i colori adeguati a quanto

previsto dalla norma UNI 11686:2017, che definisce la codifica cromatica nazionale dei contenitori per la raccolta differenziata: blu per carta e cartone; giallo per imballaggi in plastica, metalli, Tetrapak e polistirolo. Restano, invece, invariati i colori dei contenitori dedicati alle altre frazioni di rifiuti.

Plures Alia invita tutti gli utenti interessati a consultare il nuovo calendario che riceveranno presso il proprio domicilio e a rispettare i nuovi giorni di esposizione, così da consentire il regolare

svolgimento del servizio e contribuire all'efficienza della raccolta differenziata.

Per ulteriori informazioni sono sempre disponibili i canali ufficiali come Aliaestra, la nuova piattaforma digitale integrata di Plures per sistemi IOS ed Android, oppure il call center, attivo dal

lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800. 888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del

proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

Fonte: Plures - Alia Servizi Ambientali Spa