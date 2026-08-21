Fucecchio, contributi per cultura e turismo: assegnati 26mila euro alle iniziative del territorio

Ammonta a 26.000 euro la prima tranche dei contributi concessi per il 2026 dal Comune di Fucecchio a sostegno di iniziative e progetti nei settori della cultura e del turismo.

Le risorse sono state assegnate a iniziative individuate tra le richieste pervenute all’amministrazione comunale, con l’obiettivo di sostenere attività che si sono segnalate negli ambiti della cultura e delle scienze, della valorizzazione della storia locale e della promozione del territorio.

Secondo la Sindaca Emma Donnini, "il contributo complessivo di 26.000 euro rappresenta un sostegno concreto alle realtà che, attraverso le proprie attività, contribuiscono alla diffusione della cultura, alla valorizzazione della memoria e delle tradizioni locali e, più in generale, alla promozione di Fucecchio".

Le iniziative finanziate spaziano dalla valorizzazione della storia locale e della memoria alla pubblicazione di saggi scientifici e di opere letterarie, fino all'organizzazione di eventi e manifestazioni importanti per la vita della comunità.

Secondo l'assessore alla cultura Alberto Cafaro, "L’amministrazione comunale conferma l'attenzione verso il tessuto associativo locale, riconoscendo il ruolo delle associazioni nella realizzazione di iniziative capaci di arricchire l’offerta culturale e contribuire alla promozione della città. L'Amministrazione continuerà a collaborare con tutti coloro che vogliono bene a Fucecchio per organizzare insieme occasioni che sempre più ci rendano una comunità coesa, attenta al proprio passato e aperta al proprio futuro".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa