Maltempo Toscana, secondo giorno di piogge: nubifragio in Lunigiana, preoccupa il Bagnone

Un nuovo fronte temporalesco sta interessando la Toscana, dopo i fenomeni intensi registrati nella serata di ieri (qui il dettaglio e gli aggiornamenti). La situazione più critica si registra in Lunigiana, dove un violento nubifragio ha colpito il territorio di Bagnone: secondo gli aggiornamenti della Regione Toscana sono caduti oltre 260 millimetri di pioggia in poco tempo. Una quantità d'acqua tale da provocare, in meno di tre ore, diversi allagamenti sul territorio. Sul posto sono attivi gli interventi del sistema regionale di Protezione Civile. Si tratta di un dato mai registrato dall'alluvione della Versilia del 1996.

Preoccupa torrente Bagnone, pesanti piogge in Lunigiana

Particolarmente monitorato il torrente Bagnone, che ha raggiunto i 4,2 metri, superando il secondo livello di guardia. In un video postato dal sottosegretario alla presidenza, Bernard Dika, si vede il torrente Bagnone in piena, con allagamenti anche nelle strade del comune.

Sono in corso interventi per alcuni allagamenti a Licciana Nardi, mentre ad Aulla è stata temporaneamente chiusa la strada statale 62 della Cisa nei pressi del Castello di Terrarossa. Interventi anche sulla linea ferroviaria, a Villafranca, dove due treni sono rimasti bloccati: le persone a bordo sono state messe in sicurezza.

Il nuovo sistema temporalesco, inizialmente previsto in transito sull’arcipelago, sulla costa centro-settentrionale e sulle province nord-occidentali, si sta progressivamente spostando verso le zone interne. Possibili rovesci intensi e raffiche di vento oltre i 110 chilometri orari.

Fulmine danneggia torri dei fari all'impianto sportivo del Grassina

Verrà anticipata alle ore 16 la gara di Coppa Italia di Serie D di calcio tra Grassina e Lucchese, in programma domenica: lo spostamento di orario (inizialmente era prevista per le ore 20.30) è dovuto al fatto che un fulmine ha danneggiato le torri faro dell'impianto sportivo 'Andrea Pazzagli' a Bagno a Ripoli

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