Minacce di morte e di dar fuoco alla casa: 43enne arrestato per maltrattamenti

Un 43enne italiano è stato arrestato dalla polizia a Firenze con l’accusa di maltrattamenti, al termine di un intervento nato da una segnalazione per ripetute minacce.

La vicenda è iniziata con una chiamata al 112 effettuata da un uomo di 74 anni, che avrebbe ricevuto dal compagno della figlia numerosi messaggi di morte. Poco prima, la donna era stata trasportata in ospedale dopo una violenta lite con il compagno, avvenuta nell’abitazione dove la coppia vive insieme ai genitori di lei.

Tra i messaggi ricevuti dal 74enne ci sarebbe stata anche una fotografia di un foglio di carta in fiamme sul divano, accompagnata dalla minaccia di dare fuoco alla casa. Gli agenti, raggiunta l’abitazione, hanno trovato il 43enne ancora all’interno. Gli ambienti erano completamente a soqquadro, con suppellettili danneggiate e sparse sul pavimento.

Gli accertamenti avrebbero inoltre fatto emergere comportamenti aggressivi e minacciosi reiterati nei confronti della compagna e dei suoi familiari, che secondo quanto ricostruito si sarebbero verificati con particolare frequenza in concomitanza con l'abuso di alcol.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Firenze, l'uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Sollicciano, in attesa della convalida della misura precautelare.