Monopattini elettrici, a Prato 52 multe dall’inizio di agosto

Sanzioni per mancanza di assicurazione e contrassegno, assenza del casco e trasporto di passeggeri. Nel 2025 sequestrati 40 monopattini irregolari
Sono 52 le multe elevate dalla Polizia locale di Prato nei confronti di conducenti di monopattini elettrici dall’inizio di agosto. Le sanzioni hanno riguardato, in particolare, la mancanza dell’assicurazione e del contrassegno identificativo, l’assenza del casco e il trasporto di passeggeri.
I controlli sono stati intensificati alla luce delle nuove disposizioni legislative, che hanno introdotto l’obbligo di targa e copertura assicurativa per i monopattini. L’attenzione della Polizia locale, sottolinea il Comune, era comunque già alta: nel corso del 2025 erano stati sequestrati 40 monopattini irregolari, oltre alle numerose sanzioni.
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