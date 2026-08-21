UniSi, 75 studentesse e studenti alla scoperta dell'Ateneo e della città con la Scuola estiva di orientamento

Dal 26 al 29 agosto l'Università di Siena ospiterà 75 studentesse e studenti provenienti da tutta Italia per partecipare alla Scuola estiva di orientamento.

In programma una full immersion nella vita universitaria grazie alle attività di orientamento disciplinare, organizzate dall'Ufficio Orientamento con i Dipartimenti dell'Ateneo nelle principali sedi didattiche. Attraverso workshop, presentazioni e attività laboratoriali i partecipanti potranno approfondire i contenuti dei corsi di laurea, confrontarsi direttamente con i docenti e chiarire dubbi e aspirazioni per il proprio futuro.

Grazie alla collaborazione con l’Azienda regionale per il Diritto allo Studio universitario i partecipanti alloggeranno nella residenza universitaria Mattioli, un'esperienza di socialità e condivisione che prelude all'ingresso nella comunità accademica.

Spazio anche alla conoscenza del patrimonio storico artistico della città di Siena. Dopo una passeggiata coadiuvata dalle guide turistiche, il Comune di Siena aprirà le porte del Palazzo Pubblico per una visita esclusiva delle ragazze e dei ragazzi sotto la sapiente guida dei docenti universitari.

Le iscrizioni alla Scuola sono chiuse, ma è possibile partecipare liberamente alle lezioni in programma il 27 e 28 agosto. Tutte le informazioni, incluso il programma dettagliato, sono pubblicate online: https://orientarsi.unisi.it/scelgo/come-scegliere/scuola-estiva-di-orientamento

Fonte: Università di Siena - Ufficio stampa

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