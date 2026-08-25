Accoltella il proprietario di una barca, arrestato a Portoferraio

Una violente aggressione è avvenuta su una barca a Portoferraio, un giovane ha accoltellato una persona ed è stato arrestato. I fatti sono avvenuti su un'imbarcazione privata in zona Magazzini. A dare l’allarme sarebbe stata una donna che si trovava a bordo insieme al proprietario del natante.

L’uomo era ferito e perdeva sangue, mentre a bordo, secondo quanto ricostruito dai militari, era presente ancora il giovane sospettato autore dell’aggressione. La circostanza decisiva è stata la presenza, in quel momento, di un equipaggio del Nucleo Navale dei Carabinieri di Portoferraio.

Il presunto aggressore era su un piccolo gommone utilizzato come tender e collegato all’imbarcazione principale. La donna, nel frattempo, lo teneva a distanza utilizzando un mezzo marinaio visto che il giovane aggressore continuava a manifestare intenti violenti.

I carabinieri lo hanno bloccato e allontanato. Portato fino all'approdo, è stato preso in custodia. Dopo le prime cure, il ferito è stato condotto a terra e trasferito in ospedale. Avrebbe riportato lesioni gravi ad un braccio e nella zona del volto e della testa. In seguito agli accertamenti sanitari è stato portato all’ospedale di Livorno per una sospetta frattura. Sul luogo dell’aggressione i militari hanno inoltre recuperato il coltello che sarebbe stato utilizzato per commettere il reato. L’arma è stata sequestrata e sarà sottoposta agli accertamenti tecnico scientifici.

La vicenda non si è conclusa con il trasferimento del giovane a terra. Questi, portato caserma di Portoferraio, in uno stato di alterazione, avrebbe assunto un atteggiamento aggressivo anche verso i militari.

Nel frattempo i carabinieri hanno continuato a ricostruire con precisione quanto accaduto a bordo della barca. Al termine degli accertamenti il giovane è stato arrestato per tentato omicidio e resistenza e, su disposizione della Procura della Repubblica di Livorno, tradotto presso la Casa circondariale di Livorno, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nella mattinata di ieri l’arresto è stato convalidato e confermata la custodia cautelare in carcere.

Il giovane arrestato era stato protagonista, nel 2024, di un’aggressione ai danni di una persona con arma impropria da taglio. Anche in quella circostanza fu arrestati.