Aggiornamento sui divieti di balneazione dopo i temporali a Livorno

Livorno
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ornano balneabili Antignano Sud, Amerigo Vespucci e Quercianella, mentre resta il divieto preventivo su Bellana, Terrazza Mascagni, Accademia Sud e altre aree in attesa dei nuovi esiti Arpat

L'ufficio Ambiente del Comune di Livorno fornisce un aggiornamento sulle aree di balneazione indicando quali sono quelle ancora interdette a seguito dei temporali della notte scorsa e quali le aree risultate invece idonee a seguito degli esiti favorevoli degli esami eseguiti da Arpat.

Di seguito la situazione attuale.

A seguito dell’esito favorevole delle analisi condotte da ARPAT, tornano idonee allla balneazione a partire da oggi martedì 25 agosto le aree denominate:

“ANTIGNANO SUD” ID IT009049009022;

“AMERIGO VESPUCCI” ID IT009049009016;

“QUERCIANELLA” ID IT009049009A020.

A seguito di nota ASA pervenuta oggi conseguentemente all'evento meteo che si è verificato la notte scorsa viene invece mantenuto il divieto preventivo temporaneo di balneazione delle aree denominate:

“BELLANA” ID IT009049009001;

“TERRAZZA MASCAGNI” ID IT009049009003;

“ACCADEMIA SUD” ID IT009049009006;

“ARDENZA SUD” ID IT009049009A013 (parziale) limitatamente allo specchio acqueo prospiciente la scalinata di Antignano e, più precisamente, 100 metri a nord e 100 metri a sud rispetto al punto centrale della scalinata stessa;

“RIO BANDITELLA” ID IT009049009014 (parziale) limitatamente allo specchio acqueo prospiciente la Spiaggia del Sale.

L’Ufficio Ambiente provvederà a comunicare la cessazione dei divieti, una volta ricevuti gli esami favorevoli da parte di ARPAT.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Livorno



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