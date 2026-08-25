Al Giardino Berlinguer arriva 'Avanzi di Balera': spettacolo gratuito con Maria Cassi e Leonardo Brizzi

Il Giardino Berlinguer in viale Matteotti (vicino alla piscina comunale e al punto vendita Coop) si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento culturale aperto a tutta la cittadinanza. Giovedì 3 settembre, infatti, andrà in scena "Avanzi di Balera", spettacolo gratuito interpretato da Maria Cassi e Leonardo Brizzi, grazie alla generosa iniziativa della sezione soci Coop di Certaldo che ha scelto di offrire questo evento alla comunità certaldese.

L'iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione che l'Amministrazione comunale sta portando avanti da anni sul Giardino Berlinguer, uno spazio pubblico sul quale sono stati realizzati importanti interventi per renderlo sempre più accogliente, inclusivo e fruibile da tutti.

Il parco dispone infatti di un'area giochi inclusiva accessibile a tutti i bambini, di una palestra all'aperto, di spazi ombreggiati con panchine e aree dedicate all'incontro e alla socializzazione. Un luogo pensato per essere vissuto quotidianamente dai cittadini e che, grazie a eventi come questo, può diventare sempre più un punto di riferimento per la vita della comunità.

«In questi anni – sottolinea l'Assessora Romina Renzi – abbiamo dedicato grande attenzione al Giardino Berlinguer, investendo per renderlo uno spazio bello, accessibile e funzionale. Il nostro obiettivo è che venga sempre più conosciuto e vissuto dai cittadini. Ospitare uno spettacolo di qualità come "Avanzi di Balera" rappresenta un'occasione importante per valorizzare questo luogo e dimostrarne le molteplici potenzialità come spazio di aggregazione, cultura e socialità».

«Abbiamo voluto organizzare questa serata per offrire alla comunità un’occasione di incontro, cultura e condivisione. “Avanzi di Balera” ci è sembrato lo spettacolo giusto per riscoprire, attraverso la musica, il teatro e l’ironia, il piacere dello stare insieme – spiega Antonio Corti, Presidente della Sezione Soci Coop di Certaldo –. Come sezione soci crediamo molto nel valore delle iniziative capaci di creare relazioni e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. La scelta del Giardino Berlinguer va proprio in questa direzione: vivere e valorizzare uno spazio pubblico aperto a tutti. Sarà una serata gratuita e aperta a tutti e un’occasione per ritrovarsi, stare insieme e contribuire a rendere ancora più viva la nostra comunità».

L'auspicio è che il Giardino Berlinguer possa diventare sempre più una sede naturale per iniziative promosse dalle associazioni del territorio, capace di accogliere eventi di diversa natura e dimensione, contribuendo ad animare uno dei principali spazi verdi pubblici di Certaldo e a rafforzare il senso di comunità.

SCHEDA SPETTACOLO

"Avanzi di Balera", scritto e interpretato da Maria Cassi e Leonardo Brizzi, con Nino Pellegrini al contrabbasso, Sergio Corbini alla fisarmonica e Stefano Franceschini al clarinetto, è uno spettacolo che unisce musica dal vivo, teatro e narrazione in un'atmosfera ispirata alle storiche balere di paese.

Un viaggio tra ironia, emozioni e ricordi che celebra il valore della socialità, della cultura e dello stare insieme, trasformando una serata estiva in un'occasione di incontro e condivisione per tutta la comunità.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

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