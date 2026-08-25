Albero danneggiato dal maltempo a Pisa, viale D'Annunzio interrotto

Il tratto di viale D'Annunzio tra il Ponte del Cep e San Piero a Grado è stato chiuso al traffico veicolare, a partire dal primo pomeriggio di oggi, per permettere le operazioni di rimozione di un albero che è stato danneggiato dal maltempo di stanotte.

Il platano è stato spezzato in due e la parte alta del fusto è rimasta pericolante, appoggiata sull'albero vicino. Protezione Civile e Euroambiente sono al lavoro per eliminare il pericolo e mettere in sicurezza la strada. Al termine dei lavori, previsti per il tardo pomeriggio, la strada sarà riaperta al traffico.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa