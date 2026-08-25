Arrestato con 36 dosi di cocaina e 1.680 euro in contanti a Firenze

Cronaca Firenze
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Foto di archivio (foto gonews.it)

Fermato dai Carabinieri in via Erbosa durante un controllo: il 38enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari

Un 38enne già noto alle forze dell'ordine, sprovvisto di fissa dimora sul territorio nazionale, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'intervento è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 21 agosto, durante alcuni controlli di routine in via Erbosa. I militari hanno fermato un'automobile con due persone a bordo. Il comportamento del conducente, apparso particolarmente agitato e insofferente durante gli accertamenti, ha spinto i Carabinieri ad approfondire il controllo.

La successiva perquisizione personale e del veicolo ha portato al ritrovamento di 36 dosi di cocaina. Insieme allo stupefacente sono stati sequestrati anche 1.680 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Dopo il rinvenimento della droga e del denaro, l'uomo è stato arrestato e accompagnato in caserma per gli accertamenti e i rilievi fotosegnaletici, quindi messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Nella mattinata di sabato l'arrestato è comparso davanti al giudice per il giudizio direttissimo. L'arresto è stato convalidato e nei confronti del 38enne è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.

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