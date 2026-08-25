Arresto Tobny Boy, Palazzo (Lega): "Si revochi l'invito al Beat festival"

"Il nostro territorio ha sempre fatto della cultura, del rispetto e della responsabilità sociale i propri punti di riferimento. Per questo riteniamo necessario che il Comune di Empoli prenda una posizione chiara rispetto ai recenti episodi che hanno coinvolto l’artista Tony Boy, inserito nel programma del Beat Festival", così Eliseo Palazzo, Responsabile Enti Locali in Metrocittà per la Lega.

"Quanto emerso nelle scorse ore, se confermato, non rappresenta un modello positivo per i giovani dell’Empolese Valdelsa, che meritano figure capaci di trasmettere valori di rispetto, impegno e responsabilità. La presenza dell’artista all’interno di un evento pubblico promosso dal Comune e dalla Regione rischia di legittimare comportamenti e messaggi che non sono in linea con ciò che la nostra comunità vuole promuovere"

"Fermo restando che tutto è ancora da verificare e al vaglio di chi indaga, chiediamo che l’Amministrazione comunale prenda le distanze in modo netto da tali comportamenti e chieda agli organizzatori del Festival il ritiro dell’artista dal palinsesto, per giusta causa, destinando quello spazio ad artisti locali, che ogni giorno contribuiscono alla crescita culturale del territorio e rappresentano esempi autentici e virtuosi per le nuove generazioni. Riteniamo che il Beat Festival debba continuare a essere un luogo di incontro, musica e comunità, ma sempre nel rispetto dei valori che Empoli porta avanti da anni".