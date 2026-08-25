Confcommercio chiede la cedolare secca sugli affitti commerciali

Confcommercio Grosseto esprime il proprio forte e convinto sostegno all'estensione della cedolare secca anche alle locazioni di immobili a uso non abitativo, auspicando che questa misura fondamentale venga adottata dal Governo nel più breve tempo possibile.

L'associazione di categoria ribadisce l'importanza vitale di questa riforma per l'intero tessuto economico provinciale, in quanto l'elevata tassazione che attualmente grava sui proprietari di fondi commerciali ostacola pesantemente l'incontro tra domanda e offerta, rendendo quasi impossibile concordare canoni accessibili e sostenibili nel lungo periodo per i commercianti,

"L'applicazione di una tassazione più semplice e meno gravosa – afferma il presidente di Confcommercio Grosseto, Giulio Gennari - favorirebbe l'immissione sul mercato di tantissimi locali oggi sfitti, aiutando in modo concreto il commercio di prossimità attraverso una fisiologica riduzione dei canoni di locazione, dal momento che una parte del beneficio fiscale verrebbe naturalmente trasferita agli esercenti. Rendere più conveniente l'affitto dei fondi commerciali significa garantire maggiore vitalità ai nostri centri urbani, contrastare il degrado urbano, scoraggiare la delinquenza e sostenere le famiglie dei piccoli risparmiatori proprietari di questi immobili, riducendo al contempo il rischio di elusione".

"L'estensione della cedolare secca agli affitti commerciali non è soltanto un intervento di natura fiscale – prosegue Gennari - ma un vero e proprio strumento di politica economica e di rigenerazione urbana di cui le nostre città hanno un disperato bisogno; ci rivolgiamo pertanto con profondo rispetto alle istituzioni nazionali e ai nostri rappresentanti territoriali affinché si proceda senza indugio su questa strada, dando finalmente ossigeno a un comparto che rappresenta il motore della nostra economia locale e garantendo la sopravvivenza dei negozi di vicinato che illuminano e rendono sicure le nostre strade".