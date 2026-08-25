Contè.sto, un festival per la città: ecco le prime attività convenzionate

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Hotel, bar, attività di somministrazione hanno aderito all'avviso. Ci sono ancora pochi giorni a disposizione prima della sua chiusura 

Sono state individuate le prime attività commerciali aderenti al Festival di storia contemporanea /contè.sto/ - La storia di profilo - seconda edizione.

Si è deciso di pubblicare un avviso volto a coinvolgere bar, ristoranti, alberghi disponibili a offrire sconti e promozioni dedicati ai partecipanti al Festival.

L'Avviso pubblico /contè.sto/ - Un festival per la città, promosso dall'Amministrazione comunale è rivolto agli operatori economici del territorio, suddivisi in quattro categorie:
- Bar e somministrazione
- Ristorazione
- Alberghi e strutture ricettive
- Bed & Breakfast e strutture extralberghiere

Con l'accreditamento le attività aderenti potranno esporre una vetrofania dedicata, vedranno il loro nome sul sito ufficiale del Festival e verranno menzionate nelle comunicazioni ufficiali dell'evento.

In cambio, le attività si impegnano a riservare dei benefici ai partecipanti del Festival che si iscriveranno a questo indirizzo: contestofestival.it/iscriviti/. Sempre a questo link sono già visibili i nomi degli esercizi convenzionati e le agevolazioni previste.

Alla data del 19 agosto sono state accolte le domande da parte di:

Panificio Panchetti di via Marchetti-via Chiara, Scomodo Srl di via dei Neri, Tuscany Beer Shop ossia La Birroteca di via Ridolfi (categoria Bar e Somministrazione), Hotel il Sole di piazza Don Minzoni (categoria Alberghi e strutture ricettive).


Restano pochi giorni a disposizione di chi vorrà accreditarsi ed essere parte attiva del Festival.

Il bando reperibile a questo link https://www.comune.empoli.fi.it/Novita/Avvisi/Avviso-pubblico-per-l-accreditamento-al-circuito-degli-esercizi-commerciali-e-ricettivi-convenzionati-Festival-CONTE.STO-un-festival-per-la-citta, scadrà lunedì 31 agosto 2026.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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