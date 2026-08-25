Nonostante il divieto, insegue e minaccia la ex: arrestato

Cronaca Pomarance
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto gonews.it)

Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Pomarance (Pisa) per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna.

L'uomo, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex moglie con l'applicazione del braccialetto elettronico, ha deliberatamente violato le prescrizioni imposte dall'Autorità Giudiziaria.

L'aggressore ha intercettato l'autovettura condotta dalla donna, inseguendola. Dopo aver affiancato e costretto a fermarsi il veicolo della vittima, ha colpito ripetutamente il mezzo con calci e pugni, rivolgendo offese e minacce. Il tutto di fronte alla figlia minorenne di entrambi.

La vittima è riuscita tempestivamente a richiedere l'intervento dei carabinieri. Le immediate ricerche hanno consentito di rintracciare e bloccare l'uomo poco dopo nel centro di Pomarance. L'uomo è stato arrestato.

Notizie correlate

Pomarance
Cronaca
14 Agosto 2026

Pomarance, ritrovato l'anziano disperso a Micciano: era scomparso da 24 ore

È stato ritrovato nella giornata di venerdì 14 agosto, intorno alle 17, l'uomo di 80 anni, di origine tedesca, che risultava disperso dalla giornata precedente nella zona di Micciano, nel territorio [...]

Pisa
Cronaca
30 Marzo 2026

Controlli dei Carabinieri tra Volterra e Pisa: denunce per alcol, droga e armi

Fine settimana di controlli intensificati tra Volterra, Pomarance e Castelnuovo Val di Cecina, dove i Carabinieri della Compagnia locale hanno messo in campo un servizio straordinario di monitoraggio del territorio, [...]

Pistoia
Cronaca
26 Marzo 2026

Scossa di terremoto in Toscana, sentita anche nel Cuoio e nell'Empolese

Una scossa di terremoto è stata avvertita in Toscana, con epicentro nella zona di Pistoia. La prima stima provvisoria di INGV ha informato di una scossa di magnitudo tra 3,9 [...]



Tutte le notizie di Pomarance

<< Indietro

torna a inizio pagina