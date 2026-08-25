Nonostante il divieto, insegue e minaccia la ex: arrestato

Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Pomarance (Pisa) per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna.

L'uomo, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex moglie con l'applicazione del braccialetto elettronico, ha deliberatamente violato le prescrizioni imposte dall'Autorità Giudiziaria.

L'aggressore ha intercettato l'autovettura condotta dalla donna, inseguendola. Dopo aver affiancato e costretto a fermarsi il veicolo della vittima, ha colpito ripetutamente il mezzo con calci e pugni, rivolgendo offese e minacce. Il tutto di fronte alla figlia minorenne di entrambi.

La vittima è riuscita tempestivamente a richiedere l'intervento dei carabinieri. Le immediate ricerche hanno consentito di rintracciare e bloccare l'uomo poco dopo nel centro di Pomarance. L'uomo è stato arrestato.

Notizie correlate