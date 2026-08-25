San Giuliano Terme, esauriti i posti per il concerto di Fiorella Mannoia

Il 1° settembre l'omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati apre le celebrazioni per gli 80 anni dal voto alle donne. Concerto gratuito, ancora possibile assistere in piedi senza prenotazione
Il Comune di San Giuliano Terme (Pisa) rende noto che sono già esauriti i posti a sedere per il concerto gratuito di Fiorella Mannoia in programma il 1° settembre. L’iniziativa – presentata questa mattina in una conferenza stampa – apre le celebrazioni volute dal Consiglio regionale della Toscana per gli 80 anni dal primo voto delle donne in Italia.
‘Fiorella Mannoia canta Fabrizio&Ivano’, questo il titolo del concerto omaggio dell’artista romana che si terrà al Parco della Pace di San Giuliano Terme. Non è invece necessaria la prenotazione per chi vorrà avere la possibilità di seguire il concerto in piedi, nello spazio attorno alla platea.
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