'Florilegio Pucciniano', terzo concerto a Torre del Lago con i vincitori del 'Premio di Canto Lirico Umberto Borsò' di Castelfiorentino

Un pomeriggio dedicato alla musica di Giacomo Puccini e delle sue protagoniste femminili nella sua amatissima dimora. E’ questo il biglietto da visita di “Florilegio Pucciniano”, concerto curato dall’Associazione “Amici della Lirica – Umberto Borsò” di Castelfiorentino, che sabato 29 agosto, alle 17.30 nell’auditorium della Fondazione Simonetta Puccini di Torre del Lago porterà sul palcoscenico tre giovani interpreti che si sono distinti nell’edizione 2026 del Premio internazionale di canto lirico “Umberto Borsò” (ingresso libero).

A dare voce al mondo pucciniano saranno infatti Alessia Battini, vincitrice del Primo Premio Umberto Borsò 2026, Greta Buonamici, seconda classificata, e Minjeong Kim, destinataria del premio “Nuova voce per Puccini”. I tre soprani saranno accompagnate al pianoforte da Nicoletta Cantini.

Ancora una volta, dunque, si rinnova il sodalizio tra l’Associazione “Amici della Lirica – Umberto Borsò” di Castelfiorentino e la “Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini” di Torre del Lago, che anche lo scorso anno aveva proposto un concerto con la partecipazione dei vincitori del Premio, a conferma di una particolare sensibilità per la valorizzazione dei giovani talenti che si affacciano nel panorama musicale del canto lirico.

Il concerto di sabato, in particolare, propone un percorso che toccherà tutte le opere di Puccini, seguendo idealmente le diverse epoche della sua produzione e, soprattutto, quella straordinaria galleria di personaggi femminili che costituisce uno degli elementi più riconoscibili e affascinanti del suo teatro musicale. Le eroine pucciniane, con le loro passioni, fragilità, desideri e conflitti, diventano così il filo conduttore di un appuntamento pensato per mettere in luce la ricchezza espressiva della scrittura del compositore

La serata gode del patrocinio del Comune di Viareggio e dal Comune di Castelfiorentino

“Siamo felici – osservano la Sindaca, Francesca Giannì, e l’Assessore alla Cultura, Franco Spina – di questa terza e prestigiosa collaborazione con la Fondazione Simonetta Puccini che vede una delle più proficue associazioni di Castelfiorentino nel luogo dell'anima di Giacomo Puccini. Il premio intitolato a Umberto Borsò,

che registra a ogni edizione la partecipazione di cantanti lirici provenienti da tutto il mondo e una giuria d'eccellenza, rappresenta uno degli appuntamenti culturali di cui siamo particolarmente orgogliosi. E’ anche un grande investimento sulla nostra città, sotto il segno di quel mecenatismo culturale sul quale, come amministrazione, stiamo lavorando, per una Castelfiorentino Città degli artisti e terra di Cultura. In questa prospettiva, la valorizzazione dei giovani talenti gioca un ruolo essenziale per una ridefinizione dell'identità culturale della nostra comunità, anche in funzione di un turismo nuovo, fatto di rete, scambio culturale e sinergie extraterritoriali”.

La Fondazione Simonetta Puccini, nata nel 2005 per volontà di Simonetta Puccini, unica nipote del Maestro, ha lo scopo di tenere viva e onorare la memoria di Giacomo Puccini attraverso la conservazione e la divulgazione del patrimonio culturale e artistico del Maestro, tra cui la tanto amata villa/museo sulle rive del lago di Massaciuccoli.

Fonte: Ufficio Stampa