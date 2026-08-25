Fucecchio ricorda l'ex sindaco Florio Talini

Condividi su:
Leggi su mobile

Come ogni 25 agosto, l'amministrazione comunale di Fucecchio ha voluto ricordare Florio Talini, sindaco di Fucecchio dal 1995 al 2004, prematuramente scomparso 19 anni fa, nel 2007.

La cerimonia si è tenuta stamattina al cimitero di Ponte a Cappiano dove, insieme a familiari ed amici, la sindaca Emma Donnini ha portato l'omaggio della giunta e dell'intera amministrazione comunale.

"Florio continuerà a essere un punto di riferimento per la nostra comunità – ha sottolineato la sindaca Emma Donnini–. Con le sue idee, il suo impegno e la sua energia ha lasciato un’eredità preziosa, fondamentale per Fucecchio ancora oggi e che vogliamo valorizzare. È sempre emozionante poterlo ricordare insieme a tutte le persone che gli hanno voluto bene e che lo hanno stimato, sia come uomo che come amministratore".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa


<< Indietro

torna a inizio pagina