Incidente sulla Cassia a Monteroni d'Arbia: muore motociclista di 49 anni

Un uomo di 49 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri lungo la Sr 2 Cassia, nel tratto tra le località More di Cuna e Ponte a Tressa, nel territorio comunale di Monteroni d'Arbia.

Per cause ancora in corso di accertamento, il motociclista è stato sbalzato dalla moto, finendo sul ciglio della strada. L'impatto gli è stato fatale.

L'allarme al 118 dell'Asl Toscana Sud Est è scattato alle 18.23. Sul posto sono intervenuti l'automedica di Siena, un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Monteroni d'Arbia e l'elisoccorso Pegaso 1. I sanitari hanno effettuato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni tentativo è risultato vano: il decesso è stato constatato sul posto.

I carabinieri hanno eseguito i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella di un malore, mentre vengono esaminate le condizioni del fondo stradale. Nell'area, inoltre, è stata segnalata la possibile presenza di animali vaganti, elemento che potrebbe essere valutato nell'ambito degli accertamenti.

Notizie correlate